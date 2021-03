Les astronautes pourraient bientôt élever des poissons dans l’espace

Nous sommes nombreux à rêver d’aller dans l’espace. Pourquoi ? Pour voir la Terre d’en haut, jouer avec l’absence de gravité et nous pavaner dans une tenue d’astronautes. Pourtant, même si ce métier fait rêver plus d’un, il faut savoir que les astronautes sont soumis à certaines conditions de survie difficiles dans l’espace, dont la nourriture.

Les astronautes n’ont pas accès des produits frais

La nourriture à consommer dans l’espace n’a effectivement rien à voir avec ce dont nous avons l’habitude sur Terre. Comme la place à bord des vaisseaux spatiaux est à la fois limitée et chère, les agences spatiales doivent trouver un moyen d’embarquer des aliments nutritifs, compactes et légères pour les astronautes. Ces derniers se retrouvent ainsi souvent à manger des aliments en conserve, séchés, déshydratés, thermostabilisés ou irradiés. En d’autres termes, ils n’ont pas accès à des aliments frais.

Mais un projet dénommé Lunar Hatch porté par le chercher Cyrille Przybyla de l’IFREMER (pdf) pourrait bien améliorer cette alimentation des astronautes. En effet, son projet consiste à élever des poissons dans l’espace, en les mettant dans un grand réservoir et en les nourrissants de protéines et de lipides. Leurs effluents seront également recyclés avec de microalgues.

Tous les poissons ne pourront pas être élevés dans l’espace

Le scientifique déclare que des œufs fécondés devraient déjà être embarqués lors des prochaines expéditions spatiales de longue durée. Des tests ont montré que les œufs avaient survécus et qu’entre 76% et 95% d’entre eux ont éclos. Toutefois, l’espace ne conviendrait pas à tous les poissons. Seuls ceux qui consomment peu d’oxygène et résistent aux variations de température et au rayonnement cosmique ainsi que ceux qui ont un temps réduit d’éclosion pourront être embarqués. Le bar et le maigre semblent répondre à ces critères

Néanmoins, selon Cyrille Przybyla, en plus d’améliorer l’alimentation des astronautes, cet élevage de poissons leur servirait aussi de divertissement en plus de leur rappeler la vie sur Terre.