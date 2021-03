Android 11 : LG dévoile le calendrier de sortie pour ses smartphones

LG a levé le voile sur les dates de sortie pour le déploiement d’Android 11 sur ses smartphones. Il faudra être patient parce que cela arrivera au second semestre de 2021… au moment où Google aura sorti Android 12 (actuellement disponible en Developer Preview).

Calendrier de sortie d’Android sur les smartphones LG

Il y a deux exceptions avec les LG Velvet 5G et G8X qui auront Android 2021 en avril pour le premier et dans le courant du deuxième trimestre pour le second. Viendront ensuite les LG Velvet 4G et G8S qui recevront la mise à jour majeure dans le courant du troisième trimestre. Il n’y a pas encore une date plus précise. Enfin, les LG Wing, K52 et K42 seront servis au quatrième trimestre.

Comme nous pouvons le voir, LG n’est pas pressé. Et comme dit précédemment, la version finale d’Android 12 sera déjà disponible quand le constructeur coréen proposera seulement Android 11 à ses utilisateurs. Google n’a pas encore donné une date précise, si ce n’est que ce sera disponible au troisième trimestre de 2021.

Il est bon de noter que la liste des smartphones LG qui auront Android 11 concerne ici l’Europe. Il se peut qu’elle varie de quelques semaines ou quelques mois si vous êtes situés sur un autre continent.