Huawei : l’administration Biden augmente encore la pression

L’espoir aura été de courte durée. S’il y a bien un domaine où l’administration Biden semble suivre les pas de l’administration Trump, c’est sans aucun doute la politique commerciale vis à vis de la Chine. Et pour Huawei, ces similitudes s’apparentent à une petite catastrophe puisque le fabricant ne peut toujours pas commercer avec des entreprises américaines (dont Google, Intel ou Qualcomm).

Pire encore si l’on en croit Reuters, l’administration de Joe Biden n’aurait absolument rien fait pour enrayer le durcissement des dernières mesures « anti-Huawei » décidées par Donald Trump. Ainsi, au tout début du mois de janvier, l’administration Trump a refusé 116 licences « spéciales » à des sociétés chinoises pour une valeur de 119 milliards de dollars (seules 4 licences ont été accordées). Ces licences équivalent à des autorisations exceptionnelles qui permettent aux entreprises placées sur la « liste noire » de contourner temporairement l’embargo. 300 licences attendraient encore une décision du département du commerce américain.

Joe Biden en a même rajouté une couche : en début de semaine, son administration a abrogé les licences permettant à certaines entreprises US de commercer avec Huawei, ce qui concernerait notamment des technologies relatives à la 5G. Ainsi donc, Huawei reste plus que jamais dans la nasse américaine. Le fabricant devrait écouler cette année quelques dizaines de millions de smartphones, contre plus de 200 millions l’an dernier.