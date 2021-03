TikTok invite ses utilisateurs à réfléchir avant de poster des commentaires inappropriés

TikTok dévoile une nouvelle mesure au niveau des commentaires. Le réseau social va inviter ses utilisateurs à réfléchir avant de publier un commentaire qui peut être inapproprié.

Désormais, avant la publication d’un commentaire qui pourrait être inapproprié ou offensant, une notification apparait sur l’écran de l’utilisateur. Elle l’invite à reconsidérer sa publication. Elle donne aussi la possibilité de le modifier tout en rappelant les Règles communautaires applicables sur la plateforme.

TikTok ajoute par ailleurs de nouvelles possibilités pour contrôler les commentaires. Avec la nouvelle fonctionnalité « Filtrer tous les commentaires », les utilisateurs peuvent décider des commentaires qui apparaîtront sous leurs vidéos. Une fois activée, les commentaires ne sont affichés que s’ils ont été approuvés par l’auteur de la vidéo. Cette fonctionnalité s’appuie sur celles pré-existantes, permettant de filtrer les spams et commentaires considérés comme inappropriés ou offensants ainsi que des mots-clés spécifiques.

« Chez TikTok, notre priorité est de créer un environnement sûr où chacun se sent libre d’exprimer sa créativité de façon positive et authentique », indique le réseau social. « Nous continuerons de renforcer nos dispositifs de protection des utilisateurs, à développer des outils leur permettant de mieux maîtriser leur expérience, et nous resterons à l’écoute des suggestions de notre communauté et d’experts ».