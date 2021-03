ZeniMax/Besthesda, c’est désormais 20 jeux dans le Game Pass

A croire que Phil Spencer avait le doigt sur la gâchette en attendant la validation des autorités compétentes (la SEC et l’Europe viennent d’entériner le rachat de ZeniMax par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars). Lors du petit raout consacré hier à ce rachat, le boss de Xbox a confirmé que le Game Pass s’enrichirait très rapidement d’une vingtaine de titres « iconiques » de Bethesda. En fait, 18 nouveaux jeux des studios de ZeniMax ont rejoint dès aujourd’hui le service, sachant que DOOM Eternal et Rage 2 faisaient déjà partie du Game Pass.

Les autres titres disponibles sont Doom, Doom II, Doom 3, Doom 64, les Elder Scrolls Morrowind, Oblivion et Skyrim, Fallout 4, Fallout: New Vegas, Fallout 76, les Wolfenstein The New Order, The Old Blood etYoungblood ainsi que Prey, The Evil Within, sans oublier les excellentsDishonored 1&2. Evidemment, le meilleur (et moins réchauffé) reste à venir (qui a dit The Edler Scrolls VI) ?