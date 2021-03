Huawei P50 : un leak dévoile un bloc photo monumental (avec capteur 1 pouce ?)

Le P50 est en approche, et comme souvent en ce cas, les leaks s’empressent d’éventer la surprise. Et si l’on en croit les deux rendus partagés par le leaker Steve Hemmerstoffer, le P50 disposera d’un bloc photo aux dimensions absolument hors norme ! Pourquoi un bloc photo aussi large me direz vous ? Peut-être pour y loger le capteur Sony IMX 800, premier capteur mobile d’1 pouce (13,2 x 8,8 mm) … depuis le Lumix CM1 de Panasonic (qui était plus un APN avec fonctions mobiles que l’inverse). Le prochain flagship de Huawei pourrait donc être le tout premier modèle du fabricant équipé d’un tel capteur. De quoi compenser l’absence de services Google ?

And today comes your very first look at the vanilla #HuaweiP50! You still ain’t ready…😂 #VoiceCommunity #OnlyOnVoice@VoiceHQ⭕️exclusive 👉🏻 https://t.co/50Tski7X76 pic.twitter.com/nAn80zzZHw

— Steve H.McFly (@OnLeaks) March 12, 2021