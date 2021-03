OnePlus 9 : Pete Lau illustre les capacités du capteur ultra-large sans distorsions

Pete Lau se donne à fond pour sa société. Le CEO de OnePlus a publié il y a quelques heures sur son compte Twitter un cliché capturé avec un OnePlus 9. Cette photographie est destinée à illustrer les capacités du nouveau capteur ultra-wide développé avec Hasselblad, un capteur qui élimine tout simplement les distorsions sur les bords du cliché ! Autant dire que la démonstration est particulièrement convaincante.

Ultra-wide photography literally broadens your horizons. Shouldn’t it also keep them true? On the left, a shot taken with a conventional ultra-wide. On the right, the same (and yet totally different) photo taken with the #OnePlus9Series, free of distortion. pic.twitter.com/jbtWae2faP

— Pete Lau (@PeteLau) March 10, 2021