Oppo Find X3 : Snapdragon 888, bloc photo 4 capteurs + 10 bits sur le modèle Pro

Oppo vient de dévoiler sa gamme Find X3 qui se compose de 3 modèles, soit l’Oppo Find X3 Neo, l’Oppo Find X3 Lite et l’Oppo Find X3 Pro. Ces modèles partagent plusieurs spécifications techniques, dont la 5G et la charge rapide SuperVOOC à 65 W (0 à 100% de recharge en un peu plus de 30 minutes).

Oppo Find X3 Lite : il fait le minimum

Pour le reste, les différences sont nombreuses, au point que les appareils ne semblent pas faire partie d’une même gamme « qualitative ». L’Oppo Find X3 Lite dispose d’un écran OLED 6,43 pouces (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Un capteur d’empreintes est situé sous l’écran. Le processeur est un Snapdragon 765 5G épaulé par un GPU Adreno 620 et 8 Go de RAM. La capacité de stockage est de 128 Go.

Le bloc photo est composé de trois capteurs (8 Mpx + Macro 2 Mpx + 2 Mpx en noir et blanc) et l’enregistrement vidéo se fait en 4K et 30 im/s au maximum. Quant au capteur avant, il grimpe jusqu’à 32 Mpx. Ce n’est donc pas Byzance. L’audio est assurée par un unique HP compatible Dolby Atmos tout de même. La batterie est en fait composée de 2 batteries de 2150 mAh. Et ne comptez pas sur la certif IP68 (même si Oppo assure que l’appareil résiste aux intempéries). L’Oppo Find X3 Lite arrivera en France le 30 mars en Noir Étoilé et Bleu Astral au prix de 449,90 euros.

Oppo Find X3 Neo : un bloc photo à 4 capteurs

Le modèle Neo est un peu mieux loti (heureusement), avec son écran OLED 6,55 pouces à la définition FHD+, toujours avec un taux de rafraichissement en 90 Hz. Le capteur d’empreintes est toujours sous l’écran mais il sera aussi possible de déverrouiller l’appareil par reconnaissance faciale. Le processeur est un Snapdragon 865 compatible 5G épaulé par une puce graphique Adreno 650 et 12 Go de RAM. La capacité de stockage grimpe à 256 Go.

Côté photo, c’est du solide, avec un bloc photo composé de 4 capteurs (capteur principal 50 Mpx + ultra grand-angle 16 Mpx + téléobjectif 13 Mpx + macro 2 Mpx), sans oublier l’enregistrement en 4K et 60 im/s. Devant, toujours un capteur capteur frontal 32 Mpx. La partie audio est assurée par deux HP stéréo compatibles Dolby Atmos. et la batterie est là encore composée de deux batteries (cette fois 2250 mAh). L’Oppo Find X3 sera disponible le 30 mars prochain en Noir Stellaire et Argent Lunaire Galactique au prix de 799,90 euros.

Oppo Find X3 Pro : 120 Hz, Snapdragon 888 et AirVOOC

Le Find X3 Pro propose du lourd avec son écran AMOLED 6,7 pouces à la définition QHD+ (3216 x 1440 pixels) et au taux de rafraichissement de 120 Hz ! Mieux encore, la dalle est protégée par une couche de verre Gorilla Glass 5. N’oublions pas le capteur d’empreinte situé sous l’écran et la reconnaissance faciale. Le processeur est un Snapdragon 888 épaulé par 12 Go de RAM et le puissant Adreno 660. La capacité de stockage reste à 256 Go. Et cette fois, la certif IP68 est présente.

Le bloc photo à 4 capteurs est composé d’un 50 Mpx + ultra grand-angle 50 Mpx + téléobjectif 13 MP + objectif microscope de 3 Mpx (!). La clichés et les vidéos (4K/120 im/s) bénéficient du rendu des couleurs 10 bits, soit 1 milliard de couleurs restituées. La batterie 2,2250 mAh est rechargeable via AirVOOC 30W. A noter que tous ces modèles bénéficient de la surcouche ColorOS 11.1 sous Android 11. L’Oppo Find X3 Pro sera disponible lui aussi le 30 mars en Bleu et Noir Brillant pour 1149,90 euros.