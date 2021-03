Instagram Lite débarque dans 170 pays, dont en France

Facebook annonce la disponibilité d’Instagram Lite dans plus de 170 pays. La France fait partie des régions qui ont accès à cette version allégée du réseau social. Il est toutefois bon de noter que la plateforme s’adresse surtout aux pays émergents.

Instagram Lite est de retour

Instagram Lite pèse 2 Mo (contre 30 Mo pour la version classique). C’est un peu plus lourd que la version d’origine qui avait fait ses débuts en 2018 (et qui a été retirée en mai 2020) Son poids était de 573 Ko. Pourquoi une taille plus importante cette fois-ci ? Parce qu’il y a des nouveautés. Il est notamment possible d’envoyer des messages privés, enregistrer et poster des vidéos, tout comme il est possible d’avoir l’onglet pour les Reels. Pour rappel, il s’agit de la copie de TikTok avec des vidéos au format vertical.

« Nos équipes ont conçu des versions légères de nos applications pour des gens avec une connexion lente ou des services de données limités, car notre principe de base est de ne laisser personne à l’écart », a déclaré Tzach Hadar, le responsable de la gestion des produits chez Facebook à Tel-Aviv. « Nous voulions que l’expérience Instagram reste rapide, de haute qualité et fiable, quels que soient l’appareil, la plateforme et le réseau utilisés ».

Il n’y a pas de publicités sur Instagram Lite. C’est du moins le cas pour l’instant. Aussi, l’application est seulement disponible sur Android. Les utilisateurs avec un iPhone n’auront pas le droit à une version iOS.