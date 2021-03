Oculus Quest : le 120 Hz reporté, et de nombreux titres annoncés (Zombieland VR, Zenith, Floor Plan 2, etc.)

L’Oculus Quest occupe toujours le gros de l’actualité VR. L’officialisation du PSVR2 et du prochain casque autonome de HTC promettent enfin un peu de concurrence, mais avant ça, le Quest continue tranquillement de monopoliser le terrain. L’information du jour, c’est le report du taux de rafraichissement 120Hz (en bêta) au second trimestre 2021… au mieux. Oculus avait promis la disponibilité du 120 Hz pour ce mois de mars, mais visiblement, les développeurs sont un peu à la traine…

L’actualité du Quest, ce sont aussi des annonces de jeux en cascade. Peu après la sortie du solide The Climb 2, les annonces de nouveaux titres se succèdent. Zombieland VR s’annonce comme un wave shooter dans le lore du film Zombieland. Certes, la réalisation n’est pas ce que l’on a vu de mieux sur Quest et la concurrence de l’excellent The Walking Dead Saint & Sinners sera sans doute rude, mais il n’y a pas de raisons de ne pas lui donner sa chance. Zombieland VR sera disponible durant l’été sur Quest, PCVR et PSVR.

Le VRMMORPG Zenith se présente plutôt pas mal, même si l’on comprend rapidement que le jeu est encore dans une version Alpha. Zenith sera dispo sur Quest et PCVR dans un premier temp, puis un peu plus tard sur le PSVR.

Le survival préhistorique Song in the Smoke est sans doute l’annonce la plus intéressante du lot. Ce titre prévu pour Quest et PSVR permettra de crafter, chasser et combattre dans des environnements superbement stylisés. Franchement prometteur. La sortie du jeu est prévue pour cette année.

After the Fall est un shooter en coop qui opposera une bande de mercenaires à des hordes de zombies. Le jeu est signé du studio Vertigo Games, à qui l’on doit Arizona Sunshine. La sortie du titre (sans date pour le moment) est prévue en premier lieu sur PCVR et PSVR puis plus tard sur Quest.



Star Wars Pinball proposera 8 tables de flipper sur le thématique Star Wars. Une table Mandalorian est prévue et il sera même possible de customiser son salon de jeu! Le jeu proposera les tables suivantes :

The Mandalorian

Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi

Rogue One: A Star Wars Story

Star Wars Rebels

Masters of the Force

Classic Collectibles

Floor Plan 2 revient et c’est une sacré (et bonne) surprise ! Le jeu déjanté du studio Turbo Button nous permettra de nouveau de prendre l’ascenseur afin rejoindre des mondes barrés et remplis d’énigmes (un « monde » par étage). Le jeu sortira au mois d’avril sur Quest et PCVR. La version PSVR arrivera plus tard.