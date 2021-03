Streaming sportif illégal : 3 hommes condamnés à plus de 7 millions d’euros

Le tribunal correctionnel de Rennes a condamné trois hommes à verser plus de 7 millions d’euros à Canal+ beIN Sports et RMC Sport pour avoir proposé du streaming sportif. Les trois personnes, âgées de 43 à 57 ans, permettaient aux internautes de voir les chaînes et leurs programmes de façon illégale.

D’importants dommages et intérêts pour du streaming sportif illégal

Ces trois hommes sont donc condamnés à payer plus de 7 millions d’euros de dommages et intérêts aux chaînes de télévision. Deux autres prévenus (44 et 49 ans) ont été également condamnés à payer des dommages et intérêts portant sur une partie de la somme, indique l’AFP.

Les cinq hommes avaient été condamnés, au pénal en juin, à des peines allant de 5 000 euros d’amende avec sursis à 12 mois de prison, dont six avec sursis. Lors de l’audience sur les intérêts civils en janvier, les chaînes de télévision avaient réclamé plus de 91 millions d’euros de préjudice matériel et moral.

Le tribunal rennais ne dévoile pas le nom du ou des sites de streaming. Il est en tout cas certain que Canal+ beIN Sports et RMC Sport font tout de nos jours pour bloquer ces sites de streaming sportif. Les chaînes ne touchent pas le moindre centime de la part des internautes qui passent par ce moyen de visionnage.

Aujourd’hui, les amateurs de sports et tout particulièrement les amateurs de football passent de plus en plus par l’IPTV illégal. Ce système permet d’avoir à peu près toutes les chaînes pour quelques euros par mois. Là encore, c’est illégal et les chaînes font tout pour les bloquer. D’ailleurs, la justice française a bloqué 8 services IPTV en janvier dernier.