Sonos Roam : la nouvelle petite enceinte Wi-Fi et Bluetooth à 179€

Sonos a présenté Roam, sa nouvelle enceinte portable et intelligente. Elle est destinée aussi bien à une utilisation chez soi qu’en déplacement au vu de son format compact. Elle est plus petite qu’une bouteille d’eau selon la marque.

Voici la Sonos Roam et son format compact

Il est possible de connecter l’enceinte Roam au système Sonos en Wi-Fi. Sinon, une connexion en Bluetooth avec différents appareils est possible. Selon la marque, l’enceinte « offre un son riche et détaillé qui dépasse toutes les attentes pour une enceinte de cette taille ». Tout un travail a également été fait pour configurer et contrôler le produit de façon intuitive.

L’enceinte est équipée de deux amplificateurs de classe H, d’un médium, d’un tweeter et d’un moteur à haut rendement. Les autres caractéristiques comprennent un égaliseur réglable, du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi. À ce sujet, la Roam bascule automatiquement entre le Wi-Fi et le Bluetooth selon les situations. Elle va préférer le Wi-Fi au domicile et automatiquement se connecter au smartphone (ou un autre appareil) en déplacement.

Sonos évoque 10 heures d’autonomie pour la Roam. L’enceinte est capable de tenir 10 jours en mode veille. La recharge se fait à l’aide d’un câble USB-C ou bien sans fil avec n’importe quel chargeur Qi. Sonos vendra aussi son propre chargeur sans fil (49 dollars aux États-Unis, pas d’information pour le prix en euros).

Parmi les autres caractéristiques, la Roam propose AirPlay 2, un contrôle vocal (Alexa et Google Assistant), une étanchéité certifiée IP67 et une résistance aux chocs. Une autre particularité est de pouvoir se connecter directement aux services de streaming musicaux. Sonos en liste 80, dont les plus populaires (Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, etc).

Prix et date de sortie

Sonos commercialisera son enceinte Roam le 20 avril au prix de 179 euros. Il est d’ores et déjà possible de précommander un exemplaire sur le site du fabricant. Il existe un modèle noir et un modèle blanc.