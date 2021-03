Streaming vidéo : les Français dépensent un peu plus de 15€/mois

Les plateformes de streaming vidéo, comme Netflix, connaissent un joli succès en France, au point que les Français dépensent en moyenne un peu plus de 15€/mois pour y accéder selon une étude du CSA et de la Hadopi.

Au printemps 2020, 46% des internautes français avaient accès à au moins une offre légale au sein de leur foyer. Cela représente plus de 22 millions de Français. En comparaison, c’était 36% en 2019. Le nombre de services disponibles est lui passé de 63 en 2017 à 78 en 2020. Il y a notamment eu Disney+ et Apple TV+ comme ajouts.

Autre preuve du succès, le chiffre d’affaires des plateformes de streaming. Celui-ci a été multiplié par 10 depuis 2015. Il a atteint 851 millions d’euros en 2019, selon des données du Centre national du cinéma (CNC). Il a dépassé 1,2 milliard d’euros en 2020.

Selon divers scénarios de multiplication des offres ou de variation des prix, les abonnés à des offres de cinéma et de séries se montrent peu sensibles à de tels changements. Une part d’abonnés et des dépenses varient dans de faibles proportions selon l’étude. C’est une preuve que le consommateur de fiction s’adapte de manière à garder constant son budget. Cela s’explique notamment grâce à la possibilité de se désabonner facilement et au partage de comptes.

De même, les pratiques illicites varient peu selon le nombre d’offres. C’est le reflet d’une satisfaction croissante à l’égard des offres légales selon l’étude. À l’inverse, l’impact est plus fort chez les abonnés à des offres de sport. Des prix à la hausse entraînent une diminution du nombre d’abonnés mais une augmentation des dépenses. Les spectateurs les plus passionnés sont prêts à mettre le prix pour suivre les compétitions.