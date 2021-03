Justice League : le Snyder Cut diffusé en avance par erreur sur HBO Max

Oh la boulette. HBO Max a diffusé par erreur le Snyder Cut de Justice League, alors que le film ne doit sortir que le 18 mars. Le service de streaming a coupé le signal deux heures après sa gaffe.

Des utilisateurs avec un abonnement à HBO Max ont expliqué vouloir lancer le film Tom et Jerry. Problème, ce n’est pas ce film qui a été lancé, mais le Snyder Cut de Justice League. Certaines personnes ont donc pu visionner au moins la moitié du film. Le service de streaming a depuis confirmé qu’il s’agissait d’une erreur « qui a été corrigée en l’espace de quelques minutes ». Or, comme dit précédemment, le film a été en réalité disponible pendant deux heures.

Certains utilisateurs ont publié des tweets pour prouver la disponibilité anticipée du film. L’un des tweets indique que les effets spéciaux sont au niveau de ceux de Marvel « et vous allez adorer ».

The CGI finally rivals that of Marvel and you’re gonna love it. That’s all im saying. No spoilers.

Y’all trying to watch the Justice League Snyder Cut?! Go to HBO and try to watch Tom and Jerry and the back out and try it again. We got the Snyder cut baby! Hahaha. Early Happy bday gift 🔥😎 #hbo #jbatman #JusticeLeague #SnyderCut #superman #WonderWoman pic.twitter.com/xuqCyfQDEr

@hbomax I'm trying to watch Tom & Jerry but instead it's playing the Synder Cut

I doubt this is how Tom & Jerry starts off pic.twitter.com/RnkmFBR728

— leirbag (@gbral_) March 8, 2021