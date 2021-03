PayPal rachète Curv pour s’investir davantage dans les cryptomonnaies

PayPal mise sur un peu plus sur le milieu des cryptomonnaie et annonce le rachat de Curv. Il s’agit d’une start-up israélienne. Le montant du rachat serait inférieur à 200 millions de dollars selon la presse américaine. PayPal a confirmé le rachat, mais pas le montant.

PayPal acquiert Curv pour moins de 200 millions de dollars

Curv est une société de sécurité en rapport avec les cryptomonnaies qui aide à stocker les actifs en cryptomonnaies de manière sécurisée. La société exploite un service basé sur le cloud qui permet d’accéder à ses portefeuilles de cryptomonnaies sans avoir un appareil physique. Elle permet également de mettre en place des règles pour que n’importe qui ne puisse pas retirer des actifs en cryptomonnaies sans une approbation.

« L’acquisition de Curv fait partie de notre effort d’investissement dans le talent et la technologie pour réaliser notre vision d’un système financier plus inclusif », a déclaré Jose Fernandez da Ponte, vice-président chez PayPal. « Au cours de nos conversations avec l’équipe de Curv, nous avons été impressionnés par leur talent technique, leur esprit d’entreprise et la réflexion qui sous-tend la technologie qu’ils ont mise au point ces dernières années. Nous sommes heureux d’accueillir l’équipe de Curv chez PayPal ».

PayPal s’attend à boucler le rachat de la start-up au cours du premier semestre de 2021.

On peut voir en tout cas que PayPal s’intéresse de plus en plus aux cryptomonnaies. En octobre dernier, le service en ligne a annoncé la possibilité d’acheter et vendre des cryptomonnaies comme le bitcoin. Cela avait d’ailleurs eu un impact positif sur le cours du bitcoin.