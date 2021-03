Oculus Quest 1 & 2 : déjà près de 5 millions de casques écoulés ?

Le succès de l’Oculus Quest 2 est visiblement très au dessus des estimations des analystes : 5 millions d’apps Oculus ont en effet été téléchargées sur le Play Store ! Il y a deux ans, le nombre de téléchargements atteignait 1 million. Sachant que l’app sert exclusivement à synchroniser sa bibliothèque d’apps VR avec le casque et à acheter des apps VR pour les casques Oculus Quest/Go/Rift, il ne fait guère de doutes que chacun de ces téléchargements correspond peu ou prou à un casque Oculus Quest/Rift acheté (probablement plus, sachant que l’app peut gérer plusieurs casques).

Mark Zuckerberg estime que l’Oculus Quest doit atteindre une base installée de 10 millions d’unités pour attirer les gros développeurs : la moitié du chemin est faite.

On notera aussi que depuis l’abandon des gammes Oculus Go et Oculus Rift ainsi que l’arrivée des fonctions PCVR sur le Quest, les ventes de casques Oculus concernent quasi exclusivement des Oculus Quest 1 & 2. En d’autres termes, sur les 5 millions de téléchargements, plus des 2/3 concernent sans doute l’Oculus Quest 1 & 2. Ainsi, lors du Q4 2020, Facebook aurait vendu plus d’un million de casques Oculus Quest 2… contre seulement 55 000 Oculus Rift/Rift S (source Superdata) !

C’est sans compter aussi sur les téléchargement de l’app Oculus via l’App Store (iOS), qui doivent bien rapporter à l’Oculus Quest quelques dizaines voire centaines de milliers de ventes supplémentaires… En bref, l’Oculus Quest ne doit pas être très loin des 5 millions de ventes, un score qui le rapproche du PSVR (5,5 millions de ventes). A ce rythme, la base installée de l’Oculus Quest devrait même dépasser celle du PSVR… dès la fin du prochain trimestre ! Il est vraiment temps que Sony sorte son PSVR 2…