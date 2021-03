Cyberattaque : L’Etat alloue 350 millions d’euros au renforcement de la sécurité des hôpitaux

Même si la pandémie de coronavirus a ébranlé la majorité des personnes, des industries et même l’État…sauf les pirates informatiques. En effet, même en pleine crise sanitaire, ces personnes peu scrupuleuses ont multiplié les cyberattaques.

Plusieurs hôpitaux ont subi des cyberattaques

Les hôpitaux de Dax (Landes) et de Villefranche-sur-Saône font partie des établissements hospitaliers qui ont subi des cyberattaques. Le pire, c’est que ces dernières ont perturbé des interventions chirurgicales et même l’accès des patients aux urgences. Face à ce fléau, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran et le secrétaire d’Etat au Numérique, Cédric O, se sont rendus à l’hôpital de Villefranche-sur-Saône pour rencontrer le personnel soignant et présenter des mesures pour sécuriser les réseaux informatiques des hôpitaux.

Le gouvernement aurait effectivement débloqué un budget de 350 millions d’euros, issues du Ségur de Santé, une concertation qui s’est tenue en mai 2020 et qui portait sur la refonte du secteur de la santé et sur les mesures de sécurité à prendre pour protéger les hôpitaux des cyberattaques.

L’aide de l’Etat est soumise à plusieurs conditions

Apparemment, l’Etat compte tout d’abord réaliser des audits pour accompagner les hôpitaux dans leur démarche de sécurisation. D’ailleurs, le gouvernement voudrait également accélérer le déploiement du Service national de cybersurveillance en santé, en collaboration avec l’Agence du Numérique en Santé (ANS). Pour rappel, ce dispositif vise à détecter les points faibles du système d’information des hôpitaux afin d’y remédier au plus tôt.

Ce service a été instauré en 2020 et donne la priorité aux requêtes des 136 groupements hospitaliers de territoires (GHT).

Bien que l’État ait présenté des mesures pour protéger les hôpitaux des cyberattaques, les conditions pour obtenir l’aide de l’Etat sont nombreuses. D’autant plus que cette aide essuie finalement plus de critiques en raison du fait qu’elle ne garantisse finalement aucune protection des établissements de santé.