Michelin veut des pneus 100% durables !

Michelin, le géant français du pneumatique, renforce son intention de concevoir des pneus durables et recyclables. En 2018, l’entreprise avait présenté son concept Vision, un pneu dénué d’air mais qui est à la fois rechargeable et durable. Néanmoins, ce pneu, qui se base sur le biomimétisme et l’impression 3D ne pourrait voir le jour qu’en 2050 alors que Michelin veut une solution à moins long terme.

Michelin veut pouvoir recycler tous les composants de ses pneus dans un proche avenir

Pour information, les pneus actuellement de Michelin ne contiennent que 30% de composants durables, c’est-à-dire, qui sont d’origine naturelle ou qui ont été recyclés. A savoir également qu’environ 200 ingrédients sont nécessaires pour concevoir un pneu. On y trouve notamment du caoutchouc, du métal, du textile, de la silice et du noir de carbone. Justement, Michelin a déclaré dans une vidéo parue le 23 février dernier qu’il était à la recherche de la « formule idéale » pour concevoir des pneus à la fois durables, confortables, de qualité et sécuritaires.

Enviro ouvrira une usine de recyclage de pneus en 2023

Pour parvenir rapidement à cet objectif, l’entreprise a signé un accord avec Enviro en 2020. Il s’agit d’une société suédoise dotée d’une technologie capable de recycler certains composants de pneus comme le noir de carbone, le polystyrène, l’huile de pyrolyse et l’acier des pneus usagés. Même si le but de Michelin est qu’ « à l’avenir, tous les composants qui entrent dans le pneumatique soient durables », le groupe affirment que « de nombreux projets sont déjà en cours pour produire du butadiène bio sourcé en remplacement du butadiène issu du pétrole mais aussi pour régénérer le plastique, pour recycler le polystyrène ou encore pour récupérer le noir de carbone à partir des pneus usagés ».

De son côté, Enviro compte construire une usine près d’Antofagasta, dans le nord du Chili en 2023 pour recycler tous les pneus en fin de vie, ce qui équivaudrait environ 30 000 tonnes de pneus par an.