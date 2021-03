Les astronomes ont découvert une super-terre à 36 années-lumière de la Terre

Des astronomes de l’Université espagnole de La Laguna viennent de découvrir une nouvelle exoplanète autour d’une naine rouge. Pour rappel, les naines rouges, également appelées étoiles rouges, sont de petites étoiles qui parsèment notre galaxie et autour desquelles des exoplanètes peuvent évoluer.

Une super-terre qui fait presque trois fois la masse de la Terre

Justement, des astronomes ont découvert une exoplanète autour d’une naine rouge. Cette exoplanète est apparemment une super-terre, ce qui signifie que sa masse est comprise entre la masse de la Terre et la masse d’une planète géante – cette dernière pesant dix fois plus que la Terre. Les chercheurs estiment que cette exoplanète, qu’ils ont baptisée GJ 740 b, pèse au moins 2,96 fois de plus que la Terre et se trouve à 36 années-lumière de notre planète.

Ils ont également découvert que cette super-terre fait le tour de son étoile en 2,377 jours, à une distance de 0,029 UA (Unité Astronomique) environ, soit 4 338 338 kilomètres. Étant donné sa masse et sa courte période orbitale, les scientifiques pensent qu’il s’agit probablement d’un objet rocheux mais les scientifiques n’ont pas encore pu déterminer sa composition.

Mais les scientifiques pensent également avoir trouvé une planète géante

Malgré tout, les auteurs avancent que la distance de GJ 740b par rapport à son étoile fait que la planète évolue hors de la zone habitable de l’étoile. En d’autres termes, les conditions ne sont pas réunies pour permettre l’apparition d’eau liquide sur l’exoplanète. D’autant plus que les scientifiques estiment la température ambiante de la planète à 555°C environ, rapporte Sciencepost.

Mais la découverte des chercheurs ne s’arrête pas là. En effet, leurs données suggèrent l’existence d’une autre planète mystérieuse à une distance plus éloignée. Toutefois, cette planète serait beaucoup plus massive et pourrait même faire cent fois le poids de la Terre et faire le tour de son étoile mère en moins de dix ans. Serait-on en présence d’une planète géante ?