Tesla étend le test de la version bêta de son programme de conduite autonome

Très tôt dans la matinée du samedi 06 mars, Elon Musk a fait une annonce intéressante sur son compte Twitter. Le PDG de Tesla et de SpaceX a effectivement déclaré à ses abonnés qu’ils pouvaient contacter l’entreprise s’ils souhaitaient accéder à la version bêta complète de la fonctionnalité Full Self-Driving de Tesla.

D’après Elon Musk, le nouveau logiciel 8.2 de Tesla permettait de doubler la taille du programme de test bêta alors que le logiciel 8.3 augmenterait probablement la taille du programme de dix fois, nous rapporte Engadget.

If you want the Tesla Full Self-Driving Beta downloaded to your car, let us know. Doubling beta program size now with 8.2 & probably 10X size with 8.3. Still be careful, but it’s getting mature.

— Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2021