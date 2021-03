FedEx veut atteindre la neutralité en carbone d’ici 2040

Il y a quelques jours, FedEx, qui fournit des services de livraison, de coursier et d’expédition de colis a fait une annonce importante. En effet, le géant de la livraison a déclaré que toute sa flotte de livraison deviendrait complètement électrique d’ici 2040.

FedEx a déjà prévu un investissement initial de 2 milliards de dollars pour concrétiser le projet

L’entreprise souhaite ainsi rejoindre la liste des entreprises qui s’engagent à devenir neutre en carbone d’ici quelques années. Pour ce faire, le géant de la livraison a déclaré qu’il a mis de côté 2 milliards de dollars pour concrétiser ce projet.

En premier lieu, la société prévoit de supprimer progressivement ses camions de livraison de colis existants et de consacrer 50% de ses achats mondiaux de véhicules aux voitures électriques d’ici 2025. A partir de 2025 jusqu’à 2030, tous les achats de véhicules de l’entreprise seront des véhicules électriques et d’ici 2040, tous les véhicules de livraison à essence seront retirés de la flotte.

FedEx compte également allouer une partie de cet investissement dans les carburants alternatifs pour réduire les émissions de ses avions et de ses véhicules. Et pour alimenter sa flotte de voitures électriques, l’entreprise donnera 100 millions de dollars à l’Université de Yale pour lancer le « Center for Natural Carbon Capture », une initiative qui consiste à développer des solutions collaboratives et innovantes visant à extraire le dioxyde de carbone de notre atmosphère et atténuer les effets des émissions de gaz à effet de serre.