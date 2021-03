Persévérance a effectué son premier tour sur Mars

Vendredi 05 mars 2021,Persévérance a fait son premier tour sur la surface rocheuse du cratère de Jezero. D’après les informations de la NASA, le rover a effectué avec brio son tests de mobilité clé le jeudi 04 mars, en parcourant en tout une distance de 6,4 mètres.

Persévérance arrive à bien se mouvoir sur Mars

L’une des caméras embarquées du rover a capturé les traces des six roues en aluminium du rover sur la surface martienne après que le véhicule spatial ait roulé tout droit sur 4 mètres environ; puis il s’est retourné et a reculé de 2,4 mètres. Bien que ce test de mobilité puisse nous paraître basique, les ingénieurs de la NASA ont été heureux de constater que Persévérance avait brillamment réussi le test. Selon Anais Zarifian, ingénieur en charge de la mobilité du rover, celui-ci s’en est mieux sorti que lors des tests de pré-lancement sur Terre.

Pour rappel, la conception et le développement de Persévérance a coûté la modique somme de 2,4 milliards de dollars et sa mission consiste à parcourir près de 200 mètres de surface martienne à une allure de 0,16 kilomètre par heure dans d’analyser des roches et de collecter des échantillons de sol martien qui seront étudiés sur Terre.

Le rover va bientôt se rendre sur l’ancien lac Jezero

Pour accomplir sa mission et ne pas se soucier des paysages tumultueux de Mars, le rover a été muni d’un système de suspension de type « bogie » qui lui permet de grimper sur des rochers aussi gros que ses roues – ces dernières font 50 centimètres de diamètre environ – tout en stabilisant son corps principal.

A noter que dès son atterrissage sur Mars le 18 février, Persévérance a déjà pris des milliers d’images à partir de ses 19 caméras embarquées qui montrent le Delta de Jezero, le site sur lequel Persévérance va bientôt se rendre. Jezero aurait effectivement abrité un lac il y a de cela 3,5 milliards d’années.

Les équipes du Jet Propulsion Laboratory de la NASA réfléchissent actuellement au chemin le plus efficace, le plus sûr et le plus scientifiquement intéressant pour Persévérance d’arriver dans le delta.

