La Terre ne sera plus habitable dans un milliard d’années

Difficile de croire que notre belle planète ne sera plus telle qu’elle est aujourd’hui dans un milliard d’années. Toutefois, c’est ce qu’affirment des scientifiques dans une étude parue dans la revue Nature Geoscience. Bien que nous ne serions plus de ce monde pour attester de la véracité de cette étude, nous nous demandons quand même ce qu’il pourrait advenir de la Terre d’ici quelques milliards d’années.

La chaleur sur Terre sera invivable

Jusqu’à présent, les scientifiques n’ont pas trouvé d’autres planètes aux conditions aussi idéales pour vivre que sur Terre. Pourtant, notre planète actuellement emplie de vie pourrait perdre tout ce qui fait sa vitalité d’ici seulement un milliard d’années.

Des scientifiques ont effectivement cherché à savoir comment se comportera notre planète dans quelques temps en prenant en compte les facteurs géologiques, biologiques et l’activité solaire. A en croire ces simulations, la Terre deviendra si chaude dans un milliard d’années que les molécules de dioxyde de carbone (CO2) seront décomposées par notre étoile et que les niveaux de CO2 s’amenuiseront.

Les espèces terrestres et marines disparaîtront

La couche d’ozone se détériorera également et la présence d’oxygène baissera drastiquement sur notre planète. Le chercheur Chris Reinhard du Georgia Institute of Technology a effectivement déclaré à New Scientist que :

La baisse d’oxygène sera très, très extrême. Nous parlons d’un million de fois moins d’oxygène qu’aujourd’hui.

Démunies d’oxygène, les espèces terrestres et marines disparaîtront et les niveaux de méthane atteindront des niveaux inégalés, accélérant le processus d’extinction. Seules, les créatures minuscules anaérobies comme les bactéries pourraient supporter cette nouvelle condition de la Terre. Mais ce n’est pas tout. Dans 5 milliards d’années, notre étoile deviendra elle aussi une géante rouge. Son noyau rétrécira mais ses couches externes s’étendront vers l’orbite de Mars et absorberont au passage la Terre.