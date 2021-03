Twitter prépare un bouton pour annuler l’envoi d’un tweet

Twitter va s’inspirer de Gmail en proposant un bouton pour annuler l’envoi d’un tweet. La messagerie de Google offre déjà la possibilité d’annuler l’envoi d’un e-mail à l’aide d’un bouton spécifique.

Comme le montre une trouvaille de Jane Manchun Wong, connue pour dénicher des fonctionnalités en développement dans les applications, le bouton de Twitter pour annuler l’envoi d’un tweet indique tout simplement « Annuler ». Le bouton fait aussi office de barre de progression. Celle-ci indique le délai durant lequel il est possible d’appuyer pour demander à Twitter de finalement annuler l’envoi. Si le délai est terminé, alors il faut manuellement effacer le tweet, comme c’est le cas aujourd’hui.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021