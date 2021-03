Le PSVR bouge encore : Doom 3 VR et 6 autres titres en approche (trailers)

Le PSVR premier du nom bouge encore. Après un long moment de silence, Sony semble miser à nouveau sur la VR. Le fabricant a dévoilé récemment l’existence d’un PSVR2 très ambitieux (FoV agrandi, nouvelles manettes, un seul fil) et livre enfin des infos fraiches sur les prochains jeux en préparation pour l’actuel modèle de PSVR. Et à l’instar petit tailleur, c’est « 7 d’un coup », avec en tête de prou la version VR du vénérable DOOM 3 (déjà jouable sur Oculus Quest via le Sidequest).



After the Fall est un FPS coopératif teinté de survival-horror dans une ambiance post apo :

Song in the Smoke se présente comme un survival en vue à la première personne se déroulant sur une planète alien :

I Expect You to Die 2 est le second volet de l’excellent puzzle game coopératif :

Zenith: The Last City propose un JRPG futuriste massivement multijoueurs :

Winds & Leaves surfe sur la vague du jeu de farming, les environnements fantastiques en plus :

Et enfin, Fracked est un jeu d’action dans la lignée de Blood and Truth dans lequel on pourra même faire du ski :

Tous ces jeux devraient sortir dans le courant de l’année. Le PSVR bouge encore…