Xiaomi Redmi Note 10 Pro : l’entrée de gamme… avec un capteur 108 Mpx et le 120 Hz !

Décidément, c’est la journée des smartphones « premium » au prix de l’entrée ou du moyen de gamme. Après l’annonce du Realme GT 5G, Xiaomi fait encore plus fort avec le Redmi Note 10 Pro, un smartphone équipé d’un écran AMOLED 120 Hz et d’un capteur 108 Mpx… à moins de 300 euros ! Outre le 120 Hz, la dalle AMOLED 6,67 pouces (20:9) propose une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz et le HDR10. Fort.

Le bloc photo du Redmi Note 10 Pro a droit à 4 capteurs, dont un Samsung Isocell HM2 de 108 Mpx (procédé de pixel binning, avec ici une fusion de 9 clichés). Les trois autres capteurs sont un ultra grand angle 8 Mpx, un macro 5 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx pour l’autofocus. Impressionnant au vu du positionnement de gamme.

En revanche, les specs sont un peu moins bluffantes sur la partie CPU : le Snapdragon 732G assure le job, bien épaulé par 6 ou 8 Go de RAM. On est ici très loin des perfs du dernier Snapdragon 888. La batterie de 5020 mAh a droit à la recharge rapide 33W (mais pas de 65W, il ne faut pas pousser). Le tarif du Redmi Note 10 Pro se situerait aux alentours des 300 euros. Xiaomi fera un point sur ce sujet ainsi que sur la date de disponibilité le 16 mars prochain.