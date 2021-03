WhatsApp : les appels audio/vidéo débarquent sur PC et Mac

WhatsApp se met à jour sur ordinateur avec la possibilité de passer des appels audio et vidéo avec l’application PC et Mac. Cette fonctionnalité est disponible pour tout le monde. Elle était en test il y a encore quelques semaines.

Les appels maintenant disponibles sur WhatsApp depuis un PC ou un Mac

Les appels avec WhatsApp sur PC ou Mac sont limités à deux personnes. Il est possible de monter jusqu’à huit personnes depuis la version mobile. WhatsApp ne dit pas encore quand davantage de personnes pourront se parler lors d’appels depuis la version bureau de son application. Le service indique au moins que c’est en développement :

Nous commençons par les appels individuels sur l’application de bureau WhatsApp afin de nous assurer de pouvoir vous proposer une expérience fiable et de qualité. Nous déploierons cette fonctionnalité pour inclure les appels vocaux et vidéo de groupe prochainement

Les appels vocaux et vidéo sur WhatsApp sont chiffrés de bout en bout. WhatsApp ne peut donc ni les lire ni les écouter, que vous appeliez d’un téléphone ou d’un ordinateur. C’est également valable pour les hackers, gouvernements et autres identités qui ne peuvent pas espionner et donc écouter les conversations.

Pour profiter des appels avec WhatsApp sur ordinateur, il faut au minimum un PC sous Windows 10 (build 1903) ou bien un Mac sous macOS 10.13 High Sierra. L’application est disponible au téléchargement dès maintenant.