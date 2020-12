WhatsApp : les appels arrivent en bêta sur le Web et l’app PC/Mac

WhatsApp offre maintenant la possibilité de passer des appels, aussi bien sur le Web que dans son application pour PC et Mac. Cette fonctionnalité, pour l’instant en bêta, existe déjà sur l’application mobile, et ce depuis un bon moment maintenant.

Comme le montrent les images de WABetaInfo, deux nouvelles icônes pour les appels ont fait leur apparition dans la bêta de WhatsApp sur PC/Mac et la version Web. La première permet d’initier un appel vidéo et la seconde s’occupe de l’appel audio. Un nouveau menu apparaît quand l’appel est lancé. Il y a une option pour activer/désactiver la caméra ou le micro ou encore raccrocher.

Du côté de la personne qui reçoit l’appel sur WhatsApp, elle a le droit à un pop-up avec deux boutons de couleur. Soit elle accepte, soit elle rejette l’appel. Elle peut aussi cliquer sur « Ignorer ».

WhatsApp ne dit pas pendant de combien les appels audio et vidéo seront en bêta sur le Web et sur son application PC et Mac. Il devrait logiquement s’agir d’une question de semaines avant la version stable pour tout le monde.

📞 WhatsApp Beta Calls available on WhatsApp Web/Desktop

The roll out is very slow, but some lucky users are starting to receive the feature.

Let me know below if you have received the feature!https://t.co/4EduW4bHfP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 16, 2020