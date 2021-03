Google arrête de vendre des Cardboard VR

C’est un peu le soucis de Google : il y a les services « historiques » qui marchent, ou qui plutôt surplombent le marché des services internet et mobiles (Google Maps, Google Search, Gmail), et il y a le reste, c’est à dire les différentes expérimentations du géant dans des secteurs qui ne sont pas les siens à l’origine. G+, projet Loom de ballons-internet, smartphone modulable Ara, drones, Google Glass et plus récemment la plateforme VR Daydream, toutes ces tentatives de diversification se sont soldées par des échecs plus ou moins cuisants. Même le récent Stadia se retrouve dans la tourmente…

Concernant la VR, Google abandonne cette fois définitivement le marché après avoir déjà tiré un trait sur Daydream il y a deux ans. Les Cardboard VR, ces « casques » VR en carton que l’on pouvait monter soi-même, ne sont plus proposés à la vente sur le Google Store. Cela peut sembler anecdotique, mais le retrait du Cardboard signifie que Google ne croit même plus dans un hybride entre le smartphone et la VR (l’écran du smartphone sert aussi d’afficheur pour le Cardboard).

Il faut dire que les développeurs ne se sont pas vraiment pressés pour créer des apps qui tirent parti de cet accessoire. Du reste, l’énorme succès de l’Oculus Quest 2 est sans doute en train de démontrer que la VR ne peut percer que par le biais d’un hardware dédié et optimisé pour ce type d’expérience.