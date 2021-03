Daft Punk : une IA crée un clip musical en hommage au duo

Daft Punk n’est plus, et la fin du duo est encore vécue comme un crève coeur par les millions de fans du duo français le plus connu dans le monde. Le computer artist Glenn Marshall a tenu à rendre hommage aux Daft Punk en publiant un clip inédit du groupe intitulé Voyager (1991). Ce clip aux effets psychédéliques a été créé en grande partie par l’IA Story2Hallucination qui convertit des textes en images animées. Glenn Marshall a demandé au logiciel de produire un clip en se servant des textes « casque de robot », « têtes de robots » et « robot disco ». La « direction artistique » devait aussi s’inspirer de l’univers graphique du film Tron.

Le résultat est détonnant, et permet surtout de redécouvrir l’un des morceaux les moins connus du duo, un titre aux tonalités franchement disco. Décidément, l’univers des Daft Punk semble s’étendre même après la dissolution du groupe…. Culte vraiment…