Instagram ajoute la possibilité de faire un direct à 4 personnes

Instagram présente du nouveau pour la fonction Live Rooms, qui permet maintenant de faire des vidéos en direct jusqu’à quatre personnes. C’était deux personnes au maximum jusqu’à présent. Le réseau social espère que cette nouveauté va permettre de nouvelles interactions.

Des vidéos en direct à quatre sur Instagram

Dans sa présentation, Instagram dit que les vidéos en direct à quatre seront notamment utiles pour les créateurs, artistes et membres de la communauté. Ils pourront « communiquer d’une nouvelle manière, encore plus authentique et proposer de nouveaux formats d’échanges créatifs, engagés, ludiques tels que des talk shows, podcasts ou tout simplement des sessions d’échanges Live avec la communauté », selon la plateforme.

Pour lancer une « Live Room », il suffit de faire un balayage vers la gauche sur l’écran d’accueil et sélectionner l’option Live. Il faut ensuite mettre un titre et toucher l’icône Rooms pour y ajouter des participants. Instagram précise qu’il est possible d’ajouter des invités en simultané dès le début du lve ou progressivement au cours de la diffusion.