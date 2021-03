Salto travaille avec Microsoft pour proposer la HD sur Windows

Salto indique que son service est disponible « en HD sur tous vos écrans », sauf que ce n’est pas le cas sur Windows. La plateforme assure toutefois y travailler pour respecter l’engagement.

Un utilisateur a sollicité Salto pour lui montrer que la diffusion sur Windows est tout sauf en HD. Sa capture d’écran montre que la définition du flux vidéo est de 960 x 540 pixels. On est effectivement loin de la haute définition (qui est de 1 280 x 720 pixels).

Ola @Salto_fr. Juste une question : on est en 2021, une époque où proposer une résolution vidéo en full HD est devenu une norme. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas pour vous ? (ne parlons pas non plus du bitrate) pic.twitter.com/GBL92lVKXc

— Théo 🐱 (@Fansubcana) February 22, 2021