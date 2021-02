Cet organisme n’a pas de système nerveux mais peut stocker des souvenirs

Des chercheurs ont récemment mené une étude sur le Physarum polycephalum, un organisme unicellulaire qui a la forme d’une moisissure visqueuse jaune fluo. Cet organisme peut prendre la forme d’une minuscule cellule avec un noyau qui sert de centre de contrôle ou la forme de plusieurs cellules formant une cellule gargantuesque avec de nombreux noyaux.

Dans cette dernière forme, les cellules peuvent se développer et couvrir plusieurs centaines de centimètres carrés de superficie, mais ce n’est pas tout. Une fois fusionnées, ces cellules forment un réseau complexe de tubes internes, semblables à des vaisseaux sanguins, qui se contractent pour acheminer les liquides et les nutriments dans l’organisme.

Un organisme capable de réorganiser à souhait ses cellules

Dans leur étude parue le 22 février dernier dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), les scientifiques ont révélé que cet organisme peut se rappeler l’endroit où il a trouvé de la nourriture et réorganisé son réseau tubulaire en conséquence pour élargir les tubes proches de la zone où s’est située la nourriture et rétrécir ou même supprimer ses autres ramifications. Les scientifiques ajoutent que plus l’organisme trouve de la nourriture du côté des tubes épais et plus cette mémoire se renforce. Les tubes éloignés des aliments deviennent, quant à eux, plus minces en se rétractant et ils peuvent même se fondre au centre de l’organisme.

Forts de cette découverte, les scientifiques se demandent combien d’informations cet organisme sans cerveau peut stocker et s’il est possible de « transférer ce mécanisme dans des systèmes synthétiques pour construire des matériaux intelligents », comme des robots à corps mou par exemple.