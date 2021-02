Des microbes ont réussi à se développer dans des échantillons de roche martienne

Nous nous sommes toujours demandé si Mars avait un jour abrité la vie. D’ailleurs, c’est dans le but de répondre à cette question fatidique que le dernier rover en date de la NASA, Persévérance, a récemment été envoyé sur la planète rouge dans le but de collecter des échantillons martiens. Néanmoins, certains scientifiques font déjà des expériences sur des échantillons de roche martienne que vous avons à disposition sur Terre.

Des chercheurs de l’Université de Vienne, en Autriche, ont effectivement pris un bout d’une pierre dénommée Martian Black Beauty, constituée de divers morceaux de croûte martienne dont certains datent d’il y a 4,4 milliards d’années mais qui a été éjectée de la surface de Mars lors d’un impact de météorites. La roche martienne a ensuite traversé le système solaire pour finalement atterrir sur Terre.

Une espèce a réussi à survivre et à s’adapter à la roche martienne

Les scientifiques ont ainsi voulu savoir si une forme de vie pouvait survivre et se développer dans cette roche. Ils sont partis du principe que si une forme de vie pouvait survivre sur Mars, il s’agirait certainement d’un extrémophile, un organisme capable de vivre dans des conditions très hostiles. Comme l’atmosphère martienne est épaisse et riche en dioxyde de carbone (CO2), les scientifiques ont jeté leur dévolu sur une espèce capable de fixer le CO2 et de convertir les composés inorganiques en énergie. C’est exactement ce que fait le Metallosphaera sedula, un archéen qui évolue dans les zones volcaniques chaudes et acides.

Les chercheurs ont alors placé cette espèce sur le minéral martien et l’ont englobé avec la roche dans un bioréacteur chauffé et gazé avec de l’air et du CO2. Le résultat de l’étude fût que le microbe s’est adapté à l’environnement martien et a même construit de nouvelles cellules en laissant derrière lui des dépôts biominéraux composés de phosphates de fer, de manganèse et d’aluminium, souligne l’étude parue dans Nature.

Les biosignatures extraterrestres que Persévérance mettra à jour ressembleront-elles à ces dépôts cristallins du Metallosphaera sedula ?