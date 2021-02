L’ESA comptera bientôt des parastronautes dans ses rangs !

L’Agence Spatiale Européenne (ESA) va bientôt débuter sa prochaine campagne de recrutement d’astronautes. Les heureux élus intègreront le programme de formation de l’agence. Néanmoins, cette campagne de recrutement sera particulière puisque l’ESA devra recruter jusqu’à six nouvelles recrues dont des femmes mais aussi des personnes en situation de handicap.

L’ESA veut apporter de la diversité dans ses équipes

Le directeur de l’Exploration humaine et robotique David Parker a effectivement déclaré que l’Agence souhaitait représenter toutes les parties du monde. Pour ce faire, elle va recruter de futurs « parastronautes ». L’organisation devrait ainsi enrôler un ou deux nouvelles recrues dans cette situation dans le nouveau corps d’astronautes de réserves. Ces recrues participeront à une étude de faisabilité sur l’accès des vols spatiaux pour les personnes en situation de handicap.

Plus précisément, le responsable de la gestion du centre des astronautes européens, Guillaume Weerts, a déclaré que les candidats à recruter seront ceux qui présentent un handicap aux deux membres inférieurs et précisément sous le genou pour des raisons d’adaptation de matériel. Les personnes présentant une jambe plus courte que l’autre et les personnes mesurant moins de 1,30 mètres pourront également concourir.

Néanmoins, l’objectif sera de s’assurer que les futurs parastronautes puissent rejoindre l’ISS en toute sécurité. Des aménagements intérieurs seront également effectués sur différents appareils comme le Crew Dragon de SpaceX ou Starliner de Boeing pour permettre aux parastronautes de se sortir eux-mêmes de la capsule en cas d’urgence, rapporte Euronews.