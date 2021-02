Le Danemark travaille sur la première île éolienne artificielle au monde

Le Danemark est incontestablement un pionnier de la transition énergétique en Europe. En effet, en termes d’engagement écologique, le pays ne fait pas les choses à moitié. Il a non seulement annoncé qu’il allait arrêter d’extraire du gaz et du pétrole de la mer du Nord d’ici 2050 mais en plus, le Danemark a fait savoir qu’il allait mettre en place la première île artificielle au monde.

Une étape majeure dans la transition verte en Europe et dans le monde

Cette annonce avait été faite par Dan Jørgensen, le ministre danois du climat, nous rapporte Euronews. Le Danemark prévoirait effectivement de mettre en place une île artificielle en mer du Nord et plus précisément à 80 km de la péninsule du Jutland. L’île devrait également couvrir une superficie de 120.000 mètres carré.

Ce projet sera le fruit d’un partenariat public-privé et visera dans un premier temps à assurer une fourniture en électricité renouvelable pour trois millions de foyers européens. En d’autres termes, cette île sera un pôle énergétique avec une centrale électrique centralisant l’énergie de plusieurs centaines d’éoliennes. Le ministre Dan Jørgensen est convaincu que l’aboutissement de ce projet est une étape majeure dans la transition verte non seulement en Europe mais aussi dans le monde.

Seule ombre au tableau, l’Union européenne s’est aussi donné pour objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2050. Pour ce faire, il faudrait produire une énergie verte d’au moins 300 GW, alors que le futur pôle énergétique du Danemark ne pourra en produire que 10 GW. Qu’à cela ne tienne, cette initiative du Danemark aura déjà un impact considérable dans la transition énergique.