Anthem : il n’y aura pas d’Anthem Next… ni de nouvelles mises à jour de contenus

RIP Anthem. On s’y attendait un peu après les multiples déboires du titre, très prometteur au plan technique mais extrêmement pauvre en terme de contenu et de game design. Le journaliste Jason Schreier aura donc eu raison, une fois de plus : Electronic Arts jette l’éponge. Un long communiqué de BioWare annonce l’arrêt définitif de tout développement sur le jeu. Exit la refonte du titre, baptisée sobrement Anthem Next, exit donc aussi les mises à jour ou les ajouts de contenus.

Christian Dailey, le producteur exécutif d’Anthem, précise cependant que les serveurs continueront de tourner pour les rares joueurs encore sur le pont. Et une fois de plus, le Coronavirus sert de justificatif pour expliquer une gabegie qui était là bien avant la pandémie. L’échec cuisant d’Anthem et l’epic fail technique de Cyberpunk 2077 (sur consoles) sont autant de signaux d’alarme que l’industrie du JV doit rapidement revenir aux fondamentaux… et au respect du joueur. Du moins aimerait-on le croire…

L’arrêt d’Anthem aura au moins comme effet positif de libérer de la ressource humain pour les développements en cours sur Dragon Age 4 ou le remaster de la trilogie Mass Effect. BioWare a beaucoup à se faire pardonner.