Radeon RX 6000 : AMD va annoncer de nouveaux GPU le 3 mars

Les prochains GPU de la famille Radeon RX 6000 vont être annoncés le 3 mars prochain par AMD. La marque a donné rendez-vous pour 17 heures (heure française).

Radeon RX 6800

AMD a déjà présenté les cartes graphiques de cette famille, à savoir les Radeon RX 6800 et 6900 en octobre dernier. Ces cartes graphiques ne sont pas simples à acheter (tout comme les modèles concurrents chez Nvidia). Il ne sera donc intéressant de voir si le modèle qui fera ses débuts la semaine prochaine sera plus simple à acquérir.

Si l’on en croit quelques fuites qui circulent, AMD va présenter la semaine prochaine les RX 6700 et RX 6700 XT. La première devrait concurrencer directement le nouveau modèle RTX 3060 de Nvidia. Celle-ci est commercialisée aujourd’hui, d’ailleurs.

On March 3rd, the journey continues for #RDNA2. Join us at 11AM US Eastern as we reveal the latest addition to the @AMD Radeon RX 6000 graphics family. https://t.co/5CFvT9D2SR pic.twitter.com/tUpUwRfpgk

— Radeon RX (@Radeon) February 24, 2021