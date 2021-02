Oculus Quest 2 : correction de la prise en charge du stockage externe, et un canapé virtuel-réel !

Facebook distribue les nouveaux firmware de l’Oculus Quest à la vitesse d’un cheval au galop. Quelques jours à peine après la livraison de la V25 (multi-comptes et Messenger au menu), la V26 est à son tour en cours de déploiement ! Et on est loin du simple correctif de bug : ce nouveau firmware apporte en effet avec lui une fonctionnalité originale puisqu’il sera désormais possible de disposer d’un canapé virtuel (dans le salon « Home ») aux dimensions de votre véritable canapé, et localisé au même endroit que ce dernier !

En d’autres termes, il devient possible de VRAIMENT s’assoir sur le canapé virtuel… Facebook précise que « Les limites du canapé virtuel sont automatiquement enregistrées et détectées afin que vous n’ayez pas à les rajouter à chaque fois que vous mettez votre casque ». L’utilisateur peut activer cette fonctionnalité en sélectionnant l’option dans Paramètres> Fonctionnalités expérimentales.

Autre modif attendue, l’amélioration du hand-tracking, et surtout, la correction d’un vieux bug bien scandaleux qui empêchait le Quest de fonctionner avec un support de stockage externe. Tout vient à point à qui sait attendre…