Samsung Isocell GN2 : un capteur 50 Mpx plus lumineux pour les smartphones haut de gamme

L’Isocell GN2 de Samsung ne fait pas la course au nombre de pixels. 50 Mpx c’est bien sûr beaucoup, mais cela reste loin des 108 Mpx de l’Isocell Bright HM3. Les évolutions technologiques du GN2 concernent essentiellement la taille du capteur : 1/1,12″ (contre 1/1,31″ pour le GN1), et des pixels de 1,4 micron (contre 1,2 micron sur le GN1). Des pixels plus gros permettent de capter plus de lumière : l’Isocell GN2 s’avèrera (encore) plus efficace dans des conditions de faible luminosité.

Le rendu en 50 Mpx est assuré grâce au pixel binning (4 clichés de 12,5 Mpx fusionnés en un), qui donne généralement de très bons résultats en piqué. Le procédé peut même servir ici à produire des images en 100 Mpx ! Le GN2 supporte un mode HDR 24% moins énergivore et bénéficie d’une technologie d’autofocus baptisée Dual Pixel Pro (100 millions de photodiodes à détection de phase), à priori assez proche d’un autofocus AF classique (mais encore plus rapide).

Autre nouveauté, le Smart ISO Pro (évolution du Smart ISO du GN1), qui récupère des données en sous-exposition et surexposition afin de générer des clichés avec une dynamique étendue. Les rumeurs indiquent que le Xiaomi Mi 11 Ultra pourrait être le premier smartphone à bénéficier du capteur Samsung.