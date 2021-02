Le stock de PS5 s’améliorera au second semestre selon Sony

Il faudra attendre le second semestre de 2021 pour réellement voir une amélioration pour le stock de PS5 selon Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment. C’est un discours similaire à celui de Microsoft pour ses Xbox Series X et Xbox Series S.

Du mieux pour le stock de PS5 au second semestre de 2021

La demande pour la PS5 « a été plus importante que ce que nous avions prévu », a déclaré Jim Ryan au Washington Post. « Ce point, ajouté à la complexité des questions relatives à la chaîne d’approvisionnement, a entraîné une offre légèrement inférieure à ce que nous avions initialement prévu », a-t-il ajouté. Mais il assure que la production connaît une « augmentation constante ».

Le stock pour la PS5 sera bien meilleur au second semestre de 2021, a-t-il précisé au Financial Times. Il explique en réalité que la situation va s’améliorer au fil des mois. Mais il y aura, visiblement, un vrai basculement au second semestre.

Doit-on comprendre que tout le monde pourra sans problème acheter une PS5 au second semestre de 2021 ? Jim Ryan ne le dit pas. Il dit seulement que la situation va s’améliorer à ce moment de l’année. Il n’est pas impossible qu’acheter une PS5 pour Noël 2021 risque d’être, comme pour 2020, une tâche compliquée selon les revendeurs. « Il existe très peu de baguettes magiques que l’on peut agiter », reconnaît le PDG de Sony Interactive Entertainment.

Le dirigeant en profite pour dire qu’un acheteur de PS5 sur quatre n’avait pas de PS4. Il indique par ailleurs que la moitié des propriétaires d’une PS5 sont nouveaux sur le PSN (pour jouer en ligne).