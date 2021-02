La Corée du Sud va mettre en place le plus gros parc éolien offshore au monde (8,2 gigawatts)

La Corée du Sud est ce pays qui propose à la fois la meilleure couverture en 5G et en très haut débit dans le monde… et des projets « verts » parmi les plus ambitieux de tous les pays développés (preuve que ce n’est pas antinomique). La 11ème puissance mondiale va en effet construire un parc éolien offshore (en pleine mer) absolument gigantesque, capable de développer une puissance de 8,2 gigawatts.

Ce parc éolien devrait donc dépasser dans les grandes largeurs la puissance énergétique de l’immense projet éolien offshore en cours de construction à Dogger Bank (Royaume-Uni). Avec une capacité de production de 1,2 gigawatts, le parc offshore britannique sera presque un nain face à son homologue sud coréen.

Pour parvenir à la réalisation de ce projet un peu fou, la Corée du Sud débloquera des investissements massifs à hauteur de 48 500 milliards de wons, soit 36 milliards d’euros ! En 2030 donc, le parc éolien de Sinan (une ville côtière de Corée du Sud) produira 10 fois plus d’énergie que la totalité du parc éolien sud-coréen actuel. Ce projet pharaonique s’inscrit dans un plan plus vaste qui doit porter la Corée du Sud vers la neutralité carbone à l’horizon 2050.