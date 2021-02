AR Glasses : un leak dévoile les lunettes AR imaginées par Samsung

Le leaker WalkingCat vient de dévoiler deux vidéos qui semblent visiblement issues du service marketing de Samsung. On y voit le concept (et non le prototype réel) de lunettes AR largement plus développées que les modèles actuels existants. Les AR Glasses peuvent ainsi servir pour le jeu, le télétravail, le visionnage de films, la réunion en présence d’avatars ultra réalistes, le pilotage de drone, etc. D’un simple clic, les AR Glasses peuvent aussi se transformer en lunettes de soleil. Samsung pense même au réchauffement climatique…

and….. this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb — WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021

Au plan technologique, les AR Glasses s’apparentent clairement à un proof of concept. Le champ de vision, le niveau d’intégration des éléments AR, la compacité de l’accessoire, tout ce qui est montré ici est actuellement inatteignable avec les technologies actuelles. Il n’en reste pas moins qu’au vu des rumeurs concernant les lunettes AR d’Apple, on comprend très bien que Samsung ne veuille par laisser le champ libre à son principal concurrent…