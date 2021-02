LG arrêterait la production de son smartphone enroulable

Voilà qui fait écho aux rumeurs sur l’arrêt définitif de la division mobile de LG. Si l’on en croit le site d’information sud-coréen Yonhap News, LG aurait arrêté la production de son LG Rollblade, le smartphone étirable (ou enroulable c’est selon) qui avait de nouveau été présenté lors du CES 2021. Le fabricant aurait demandé à son fournisseur BOE de stopper net la production d’écrans AMOLED enroulables. Les autres fournisseurs de cet appareil auraient eux aussi reçu l’ordre d’arrêter la fabrication de composants.

Ce revirement de stratégie interroge. LG était sensé réduire la voilure sur les mobiles les plus bas de gamme et faire le forcing sur des modèles plus innovants; au final, on a de nouveau la sensation que LG se rapproche du point de rupture. Le géant asiatique semble en tout cas se poser de nombreuses questions sur son avenir dans le secteur mobile, même si les rapprochements avec Apple lui offriront peut être une porte de sortie en tant que fournisseur…