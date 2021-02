Lynx-R1 : une vidéo dévoile le rendu visuel dans le casque AR (et c’est impressionnant !)

La startup française Lynx serait-elle en train de révolutionner la technologie AR ? Une vidéo montrant le rendu visuel à travers le casque Lynx-R1 est en train de générer un joli buzz dans la communauté AR/VR. On y voit en effet un système solaire en 3D flottant dans un bureau réel. Le rendu AR est impeccable : les objets AR sont parfaitement localisés dans l’environnement réel, et surtout n’affichent aucune transparence ce qui renforce considérablement leur sensation de « présence ». De plus, le champ de vision de 90° s’avère deux fois plus élevé que celui des casques AR concurrents.



Comment Lynx est-il parvenu à un tel résultat ? Deux raisons à cela : d’abord, un choix technologique, l’AR Passthrough, qui affiche l’environnement réel grâce à plusieurs caméras et non par transparence optique. Ce choix est technologiquement plus délicat puisque les deux caméras disposées sur le devant du casque doivent être réglées sur une focale capable d’afficher une image de l’environnement sous le casque parfaitement équivalente à ce que l’on verrait sans casque.

En outre, Lynx a breveté une nouvelle technologique d’optique « 4-fold catadioptric freeform prisms ». Ce prisme optique permet de réduire l’épaisseur du casque et d’augmenter le champ de vision en AR jusqu’à 90°. Au final, le rendu AR du Lynx-R1 s’avère bien plus convaincant que la AR du HoloLens (que votre serviteur a pu tester). Le Lynx-R1 dispose aussi de deux écrans LCD 1600×1600 pixels, d’un processeur Snapdragon XR2 (équivalent en puissance au Snapdragon 865+), de 6 Go de RAM et de 128 Go d’espace de stockage. A noter que la visière avant peut se relever à la volée. Cette technologie embarquée autorise l’affichage en AR ou VR (réalité mixte). Le Lynx-R1 est proposé en précommande sur le site du fabricant au prix de 1499 euros.