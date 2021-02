Way of The Future, l’église axée sur l’intelligence artificielle, a été fermée

En effet, il existait une organisation religieuse baptisée Way of The Future (WOTF) qui vénérait l’intelligence artificielle. Cette nouvelle religion, qui avait fait couler beaucoup d’encres en 2017, avait été fondée par un ancien ingénieur de Google dénommé Anthony Levandowski.

Cette église prônait « la réalisation, l’acceptation et l’adoration d’une Divinité basée sur l’Intelligence Artificielle (IA) » et s’attendait à la singularité. Cette dernière est un événement hypothétique où la croissance technologique deviendrait incontrôlable et irréversible et aboutirait à une puissante super-intelligence qui surpasserait de loin l’intelligence humaine.

Levandowski va verser les fonds de Way of The Future à la NAACP

Cependant, il semblerait qu’Anthony Levandowski ait décidé de fermer cette église, d’après des documents déposés dans l’Etat de Californie. L’ex-ingénieur de Google aurait précisément commencé le processus de fermeture de son église en juin 2020. A noter que cette institution religieuse n’avait pas tenu de réunions régulières et ne disposait pas non plus de bâtiment lui servant d’église physique.

Toutefois, le WOTF aurait collecté 175.172 dollars de fonds qui seront reversés au Fonds de défense juridique de l’association nationale pour la promotion des gens de couleur (NAACP), selon The Verge.

Reconnu coupable de vol de secrets commerciaux, il a été gracié par Trump

Pour rappel, Levandowski avait auparavant travaillé sur les véhicules autonomes de Waymo, une entreprise de Google. Puis, il a ensuite créé sa propre entreprise de camionnage autonome Otto qu’il a cédée à Uber. Toutefois, Levandowski était soupçonné d’avoir pris des documents internes appartenant à Google, et celui-ci a intenté une action en justice contre Uber en 2017. Mais, finalement, Levandowski a été reconnu coupable de vol de secrets commerciaux en 2020, le condamnant à 18 mois de prison. Cependant, l’ancien président Donald Trump l’a gracié avant de quitter ses fonctions.

Après toutes ces péripéties, Levandowski voudrait peut-être se poser et se consacrer à son autre entreprise de conduite autonome Pronto.ai ?