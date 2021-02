Intellivision Amico : le lancement de la console reporté au mois d’octobre

Annoncée initialement pour le printemps, la console Intellivision Amico va prendre finalement un peu de retard. La console rétrogaming sera disponible à la vente au mois d’octobre avec 6 titres préinstallés. Une trentaine d’autres jeux « exclusifs » seront proposés au format numérique et physique à des tarifs oscillant entre 3 et 10 euros. Intellivision Skiing, Intellevision Farkle, Shark ! Shark ! et Cornhole feront partie des 6 titres préinstallés, et l’on devrait avoir droit aussi à une nouvelle version du très culte Earthworm Jim. Certains titres seront jouables jusqu’à huit joueurs devant la télé.

Intellivision Amico : ça sent le gros flop…

A vrai dire, l’Intellivision Amico nous laisse toujours aussi dubitatif, surtout pour une console rétro proposée tout de même à 279,99 euros (soit plus cher d’une Switch Lite). Seule originalité réelle du bouzin, les deux manettes tactiles équipée d’un mini écran couleur et de capteurs de mouvements. Voilà qui nous rappelle un peu les cartes mémoire VMU des manettes de la Dreamcast. L’Intellivision Amico sera disponible à la vente le 10 octobre prochain.