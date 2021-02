Nintendo Direct : toutes les annonces (Skyward Sword HD, Splatoon 3, Mario Golf, Fall Guys Switch, etc.)

Nintendo a enfin diffusé son premier Nintendo Direct de l’année et le constat est plutôt… mi-figue mi-raisin. De nombreuses annonces certes, mais les nouveautés annoncées n’étaient pas forcément aussi ambitieuses qu’attendues (Mario Golf, vraiment ?), hormis bien sûr la surprise Splatoon 3 et le JRPG Bravely Default II (dispo le 26 février). L’annonce de Zelda Skyward Sword HD a fait son petit effet (le jeu est sorti sur Wii à l’origine) mais on est visiblement loin d’un remake ++. Le tactical-RPG Projet Triangle de Square Enix est assez intriguant, et Monster Hunter Rise pourrait finalement assurer le cachou.

Les bonnes nouvelles objectives sont souvent venues des éditeurs tiers, avec l’arrivée sur Nintendo Switch du fabuleux Outer Wilds (incroyable vraiment), de Samurai Warriors 5, des trois épisodes de Ninja Gaiden (!!!) et du très attendu Fall Guys (qui s’annonce aussi sur Xbox One et Series X). Hasard heureux du calendrier, la plupart des ces titres seront disponibles sur Switch durant l’été. Quant à Tales of The Borderlands, la sortie sur Switch est fixée au 24 mars. D’autres annonces sont franchement plus anecdotiques, comme l’arrivée de Pyra et Mythra (de Xenoblades Chronicles II) dans Super Smash Bros Ultimate, le contenu spécial d’Animal Crossing New Horizon pour les 35 ans de Super Mario, le pass d’extension d’Hyrule Warriors (Zelda), ou bien encore la localisation européenne du jeu d’enquête Famicon Detective Club.



Nettement plus sympathique cette fois, le remaster HD du légendaire Legend of Mana, qui sera pour l’occasion entièrement localisé en français et disponible sur PS4, PC et donc, Nintendo Switch. En revanche, on passera un mouchoir presque honteux sur Star Wars Hunters, un free to play de zynga qui sera dispo sur Switch et sur mobiles. Histoire de laver cet affront, on a gardé le meilleur pour la fin : No More Heroes III sortira sur Nintendo Switch le 27 août prochain. Malheureusement, il faudra patienter jusqu’en 2022 pour Splatoon III, et ça c’est mal.