La Famille Adams : Netflix annonce une série… réalisée par Tim Burton !

Voilà qui est intéressant : le week-end dernier, votre serviteur regardait Les Valeurs de la Famille Adams (1993) pour la énième fois, et se faisait la remarque que cet univers gothique et baroque irait comme un gant au génial Tim Burton (le film est réalisé par Barry Sonnenfeld). Et voilà que Netflix nous annonce aujourd’hui la pré-production de Wednesday, une série live-action qui sera dirigée par Tim Burton en personne !

Tim Burton is bringing Wednesday Addams to Netflix in a live-action coming-of-age series!

Burton will also make his TV directorial debut on the sleuthing, supernaturally infused mystery that follows Wednesday as a student at Nevermore Academy pic.twitter.com/8ei3wIUrxq

— Netflix (@netflix) February 17, 2021