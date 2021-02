One UI 3.1 : Samsung propose les nouveautés du Galaxy S21 sur ses anciens Galaxy

Samsung propose au téléchargement One UI 3.1, la mise à jour de sa sourcouche qui permet d’avoir des fonctionnalités du Galaxy S21 sur les anciens smartphones. Cela comprend les Galaxy S20 (et ses variantes), Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip. Les fonctionnalités ont surtout un rapport avec l’appareil photo.

One UI 3.1 apporte les nouveautés du Galaxy S21

Le mode Single Take en version améliorée arrive sur les anciens Galaxy grâce à One UI 3.1. Il permet de sélectionner le type de capture que vous souhaitez utiliser après l’enregistrement d’un court segment. Cela signifie que vous pouvez non seulement choisir la meilleure capture de la série, mais aussi choisir les effets vidéo. Il y a également une fonction pour supprimer des objets d’une photo.

Toujours en rapport avec la partie photo, l’autofocus tactile et le contrôleur d’exposition automatique améliorés font leur apparition. Pour ce qui est de la partie vidéo, Samsung propose d’enregistrer en même temps le son depuis le smartphone et depuis un appareil Bluetooth (comme des écouteurs).

One UI 3.1 est aussi l’occasion d’avoir Eye Comfort Shield. Ce mode ajuste automatiquement le filtre bleu de l’écran selon l’heure de la journée. Il y aura notamment des tons plus chauds le soir. En outre, Private Share permet de partager des fichiers avec d’autres personnes et limiter le temps d’accès.

Selon Samsung, le déploiement de One UI 3.1 débute aujourd’hui dans certaines régions. Il n’y a pas de détails sur les régions en question.